La Juventus continua ad inseguire il sogno Pogba per il centrocampo: arriva l’annuncio del super agente Raiola sul futuro del francese

Il centrocampo resta il grande problema della Juventus. Il calciomercato estivo si è concluso con l’arrivo di Locatelli dal Sassuolo. Un colpo senza dubbio importante – arrivato dopo una trattativa lunghissima -, ma difficilmente potrà bastare ad alzare in maniera rilevante il livello della mediana. Motivo per cui la dirigenza bianconera è già proiettata al futuro e monitora eventuali occasioni per aggiungere pedine importanti al reparto. L’intenzione è quella di aumentare qualità ed esperienza. Non è un segreto che la ‘Vecchia Signora’ sogni il ritorno di Pogba a Torino.

Il contratto del francese col Manchester United è in scadenza giugno 2022 e il rinnovo è sempre più incerto. A tal proposito, è intervenuto il suo super agente Mino Raiola, lanciando anche un messaggio di speranza ai tifosi piemontesi. Ecco le sue parole alla ‘Rai’: “Il contratto di Pogba scade il prossimo anno. Parleremo con il Manchester e vedremo. Di sicuro Torino gli è rimasta nel cuore e a queste cose lui ci tiene molto. La possibilità che torni alla Juventus esiste, ma dipende anche dalla Juve”.

Raiola: “Donnarumma grande rimpianto per la Juventus”

Raiola ha parlato anche di Donnarumma: “Sono dispiaciuto per come è stato trattato Gigio. Lui ha fatto una scelta di vita, non c’è stato nessun tradimento. Poteva andare via dal Milan 4 anni fa e non l’ha fatto. Se è stato vicino alla Juventus? Penso che la Juventus abbia ancora un grande rammarico per non averlo preso. E non solo la Juventus. Tra Gigio e Navas al PSG non c’è lotta, giocherà Gigio”.