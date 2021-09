Milan, Ibrahimovic non dà garanzie: sfida alla Juventus per l’erede!

Zlatan Ibrahimovic, dopo lo spezzone condito con gol nella sfida con la Lazio, è tornato di nuovo nella lista degli infortunati ed il Milan riflette sul suo futuro: occhi su Isak, nel mirino anche della Juventus

Sembrava la gara del grande ritorno di Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Milan quella contro la Lazio di Maurizio Sarri ed invece i tifosi rossoneri dovranno ancora aspettare non si sa per quanto tempo per l’effettivo rientro del giocatore svedese a pieno regime. Dopo il guaio al ginocchio e la conseguente operazione che l’ha tenuto fuori dai campi per ben 4 mesi, Ibra sta attualmente soffrendo di un problema al tendine d’Achille. Intanto in casa Milan aumentano le riflessioni su quello che sarà il futuro del centravanti svedese.

Zlatan Ibrahimovic non è in grado, almeno per il momento, di dare le giuste garanzie tecniche e fisiche al Milan di Stefano Pioli che, da domenica sera contro la Juventus di Massimiliano Allegri, potrà tornare a contare su Olivier Giroud, bomber francese arrivato dal Chelsea per giocare in tandem con la stella svedese. I rossoneri però non sfideranno la Vecchia Signora soltanto in campo, ma anche in sede di calciomercato per il possibile erede del centravanti con un passato al Barcellona ed al Manchester United.

Calciomercato Milan, obiettivo Isak | Sfida alla Juventus

Per sostituire Zlatan Ibrahimovic il Milan potrebbe puntare su Alexander Isak, altro attaccante svedese. Il giocatore della Real Sociedad è un classe 1999 ed ha un contratto con il club spagnolo fino al 2026 ed una valutazione in sede di calciomercato di circa 40 milioni di euro.

Sullo svedese ci sarebbe anche la Juventus di Massimiliano Allegri. Isak, ormai titolare in pianta stabile nella nazionale scandinava, ha iniziato alla grande la stagione ed è pronto a fare il vero e proprio salto di qualità in una big del calcio europeo.