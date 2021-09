Osservato speciale in Liverpool Milan: occasione per i rossoneri!

Il Milan è costretto a guardarsi intorno per l’eventuale sostituto di Kessie: possibile occasione in casa Liverpool. Tutti i dettagli

Il Milan festeggia il ritorno in Champions League in uno degli stadi più prestigiosi d'Europa, contro una delle grandi rivali del passato. Questa sera la squadra rossonera sarà di scena all'Anfield contro il Liverpool di Klopp per la prima partita del girone. Pioli deve fare a meno di Ibrahimovic e con ogni probabilità anche di Sandro Tonali, mentre sarà regolarmente in campo Franck Kessie. Per il centrocampista ivoriano tiene sempre banco la questione rinnovo: c'è ancora distanza economica tra le parti e i top club europei sono in agguato. Il Milan ha così iniziato a guardarsi intorno per l'eventuale successione dell'ex Atalanta. Ecco la possibile occasione proprio in casa Liverpool. Tutte le cifre e i dettagli.

Occasione Naby Keita dal Liverpool: cifre e dettagli

Salvo sorprese non sarà della partita, almeno dal primo minuto, Naby Keita. Klopp dovrebbe infatti affidarsi a Thiago Alcantara, Fabinho e Henderson. Lo spagnolo si è ormai preso il centrocampo dei 'Reds', lasciando meno spazio all'ex Lipsia. Il guineano finora non ha convinto appieno con la maglia del Liverpool e non è ancora riuscito a trovare continuità e un ruolo da protagonista. Non è dunque da escludere che il 26enne possa chiedere in futuro una cessione per ritrovare continuità e un posto da titolare e assoluto protagonista. Il Milan potrebbe così osservare la situazione di Keita, pronto ad approfittare di un eventuale addio.

Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2023 ed è attualmente valutato circa 30-35 milioni di euro, cifra comunque destinata ad abbassarsi con l’avvicinarsi della scadenza del contratto. Occhi puntati, dunque, anche su Naby Keita per il post Kessie.