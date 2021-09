Un altro bomber via dalla Serie A: Monchi anticipa Inter e Milan

Dopo gli addi di Lukaku e Ronaldo, la Serie A potrebbe perdere un altro attaccante. Inter e Milan sono sul giocatore, ma il Siviglia sarebbe in vantaggio

Il calciomercato estivo ha cambiato in maniera importante il volto della Serie A. Hanno infatti lasciato il nostro campionato quelli che erano i due attaccanti e giocatori simbolo del torneo. Cristiano Ronaldo, tornato al Manchester United e Romelu Lukaku che si è trasferito al Chelsea. Potrebbe non essere finita qui. Un altro centravanti, infatti, sarebbe vicino ad approdare in un club estero per proseguire la sua carriera. Andrea Belotti, in scadenza di contratto con il Torino il prossimo giugno, non rinnoverà con i granata e, nonostante l’interesse di Inter e Milan per il calciatore, sarebbe vicino a trovare un accordo con il Siviglia.

Monchi prova ad anticipare Inter e Milan | Belotti a Siviglia a gennaio

Il ds degli andalusi, Monchi, da tempo ha individuato il Gallo come il bomber ideale per completare il pacchetto offensivo degli spagnoli. Dopo un mercato estivo in cui sono arrivati alla corte del tecnico Lopetegui giocatori del calibro di Lamela e Delaney, per la sessione invernale la ciliegina sulla torta sarebbe proprio il numero nove granata.

Per battere la concorrenza delle milanesi, il ds ex Roma vorrebbe presentare già a gennaio un’offerta al Torino. Se Urbano Cairo non dovesse accettare una cifra ragionevole per un calciatore in scadenza, il piano sarebbe, invece, quello di ottenere il sì del nazionale azzurro entro febbraio.