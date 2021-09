Inter-Bologna, infortunio per Correa | L’esito degli esami

Infortunio per Joaquin Correa nel primo tempo di Inter-Bologna: ecco l’esito degli esami ai quali si è sottoposto l’argentino per stabilire l’entità dell’infortunio

L’Inter ha battuto il Bologna per 6-1 nell’anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A. Una partita al limite della perfezione per i nerazzurri, autori di tre reti sia nel primo che nel secondo tempo. Un dominio nel gioco mai mancato nell’arco dei novanta minuti, ma mister Simone Inzaghi ha dovuto fare i conti anche con una brutta notizia. Alla mezzora Joaquin Correa ha infatti alzato bandiera bianca per infortunio.

LEGGI ANCHE >>> Il gioiello allontana Inter e Milan: “Sto benissimo qui”

LEGGI ANCHE >>> Serie A, goleada Inter al Bologna: 6-1. Doppietta di Dzeko | Il tabellino

Inter, infortunio Correa: l’esito degli esami

L’argentino si è fermato dopo un contrasto di gioco con De Silvestri, lamentando un forte dolore al bacino. Correa non è riuscito neanche a sedersi in panchina, ma è stato subito portato negli spogliatoi e poi a fare gli accertamenti del caso. L’esito degli esami ha però fatto tirare un sospiro di sollievo all’Inter. Come si legge in una nota ufficiale, “il tutto ha dato risultati negativi. Per il Tucu solo un forte trauma contusivo“.