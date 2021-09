Nuovo infortunio per l’Inter: UFFICIALE, salta la Fiorentina

Nuovo infortunio in casa Inter dopo quello rimediato da Correa contro la Sampdoria: salta la Fiorentina, il comunicato ufficiale

Altro infortunio in casa Inter. Dopo quello rimediato da Correa nel match contro la Sampdoria, stavolta a fermarsi è Arturo Vidal, a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra. Salterà sicuramente l’incontro con la Fiorentina in programma domani e le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. A meno di sorprese, non prenderà parte alla sfida neanche l’attaccante argentino.

Ecco il comunicato ufficiale del club nerazzurro: “Accertamenti strumentali per Arturo Vidal questa mattina all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Si è evidenziato un risentimento muscolare alla coscia destra. Il giocatore sarà rivalutato nei prossimi giorni”.