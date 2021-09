Inter e Milan studiano le soluzioni per il futuro del loro attacco. Un nome nel mirino di entrambi i club si avvicina alla firma: ecco i dettagli e le cifre

Inter e Milan proseguono il loro percorso di crescita in Serie A con la ferrea volontà di lottare fino alla fine per lo scudetto. Entrambi i club, a partire dalla prossima estate, potrebbero andare alla ricerca di un nuovo attaccante, un profilo che possa sostituire Edin Dzeko e Zlatan Ibrahimovic nelle prossime stagioni. Andrea Belotti, negli ultimi mesi, è spesso finito nel mirino dei maggiori club italiani. In particolare, le milanesi sembravano pronte a contendersi il ‘Gallo’ nelle prossime finestre di mercato, ma ora il bomber granata sembra arrivato a un punto di svolta.

Le milanesi tengono d’occhio il bomber granata, quindi, ma il suo futuro potrebbe essere ancora proprio nel club che l’ha lanciato ai massimi livelli in Serie A. La volontà di Belotti, neanche tanto occulta, è da mesi quella di mettersi alla prova con una società di livello internazionale e che lotti per i massimi obiettivi a livello europeo. Dopo l’affermazione con l’Italia, il Gallo era alla ricerca di una big assoluta, ma ora la svolta sembra sempre più probabile sul calciomercato.

Belotti verso il rinnovo con il Torino: Inter e Milan si allontanano

Come riporta ‘TuttoSport’, infatti, il Torino si sta trasformando sempre più nel club competitivo che Belotti desiderava, in grado di dire la sua nella parte sinistra della classifica in Italia. In più, la società granata ha messo sul piatto una cifra importante per il rinnovo. Si parla di 3,3 milioni netti a stagione più bonus fino a superare i 3,5 e con un contratto di 4 anni. Il Gallo ora pare più vicino alla permanenza in granata, con Inter e Milan che eventualmente vireranno su nuovi obiettivi.