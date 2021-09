Juventus, un gioiellino dalla Premier: 65 milioni e scambio a centrocampo

La Juventus pensa ai rinforzi per la prossima stagione: il centrocampo è da sistemare e nel mirino c’è un gioiellino che gioca in Premier League. Ipotesi scambio

La Juventus è concentrata sul campionato per cercare di recuperare i punti persi in questo inizio di stagione. Mister Allegri è convinto della forza della rosa a sua disposizione, ma è al contempo consapevole che sul mercato estivo non sono stati raggiunti tutti gli obiettivi. Qualcosa manca a centrocampo, reparto dove sarebbero serviti almeno due rinforzi. È arrivato solo Locatelli e il secondo giocatore potrebbe approdare a Torino solo la prossima estate.

Tra le priorità della dirigenza bianconera c’è infatti quella di portare un nuovo talento alla Juventus. Il mirino, secondo ‘fichajes.net’, è in Premier League, dove si segue con attenzione Bukayo Saka. Centrocampista classe 2001, ha un contratto con l’Arsenal sino al 2024. Titolare inamovibile per i Gunners, nonostante la giovane età, può agire da interno di sinistra, ruolo nel quale ha siglato 5 gol e 4 assist nella scorsa Premier League.

Un profilo giovane e di prospetto, valutato però dall’Arsenal non meno di 60 milioni di euro. La Juventus potrebbe cercare di abbassare la parte cash, inserendo nell’affare il cartellino di Aaron Ramsey: 40 milioni di euro più il gallese. Il giocatore, ai margini delle rotazioni di Allegri, tornerebbe volentieri nella piazza che più lo ha valorizzato in carriera: 65 gol e 65 assist in 371 presenze.

Calciomercato Juventus, colpo in Premier League

L’idea è al momento solo teorica e solo con l’avanzare della stagione si potrà capire la fattibilità dell’operazione. La Juventus continuerà a monitorare l’andamento di Saka, giocatore già nel giro della nazionale inglese. Il suo acquisto rappresenterebbe un’alternativa valida per il modulo di Allegri e potrebbe essere impiegato anche in posizione più avanzata.