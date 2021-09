Colpo Milan a gennaio: il consiglio arriva dall’ex difensore

Il Milan potrebbe accelerare le operazioni e pensare all’arrivo anticipato a centrocampo: il consiglio arriva dall’ex difensore

Il Milan ha iniziato alla grande la propria stagione, con tre vittorie e un pareggio contro la Juventus in Serie A, e con una sconfitta sì, ma mettendo in campo un’ottima prova in Champions League contro il Liverpool. Certo ci sono ancora diverse cose da rivedere nei rossoneri, come dare una registrata al centrocampo. In teoria il vero colpo per la zona centrale del campo potrebbe essere un ritorno anticipato.

A dare un consiglio al Milan sulle operazioni che migliorerebbero la rosa è l’ex difensore Paolo Ziliani, che attraverso il suo profilo Twitter suggerisce il rientro di un centrocampista.

Ziliani consiglia al Milan il colpo per gennaio: “Anticipare l’arrivo di Adli”

Il Milan durante la sessione estiva di calciomercato ha buttato un occhio anche al futuro assicurandosi un centrocampista, Yacine Adli. Il classe 2000 è stato acquistato dal Bordeaux, ma è stato lasciato in prestito al club francese fino al termine della stagione. Il suo talento a centrocampo però potrebbe servire ai rossoneri, così arriva il consiglio di Paolo Ziliani sulla mossa da effettuare a gennaio.

Infatti l’ex difensore scrive sul suo profilo Twitter un consiglio per i rossoneri: “L’ideale sarebbe anticipare a gennaio l’arrivo di Adli del Bordeaux, già acquistato, 21 anni appena compiuti, talento vero. Porterebbe la classe che Bakaioko e lo stesso Kessie non hanno e con Tonali, Bennacer e Brahim Diaz, garantirebbe il presente e il futuro”. Vedremo se il Milan ascolterà questo consiglio e accelererà le operazioni di rientro del giovane francese.