Serie A, Fiorentina-Inter e Atalanta-Sassuolo: formazioni UFFICIALI

Stanno per prendere il via i match di Serie A Fiorentina-Inter e Atalanta-Sassuolo: ecco le quattro formazioni ufficiali

Ci siamo: stanno per partire i match d’anticipo del turno infrasettimanale di Serie A Fiorentina-Inter e Atalanta-Sassuolo. I nerazzurri sono in fiducia e vengono da un roboante 6-1 a San Siro contro il Bologna. Ma la squadra di Italiano vuole continuare a stupire, con un Vlahovic in splendida forma e già a quota 3 gol in 4 giornate. Gasperini, in attesa del ritorno di Muriel, vuole ritrovare la via del gol con maggiore quantità e continuità – come succedeva nelle scorse fantastiche annate -. I neroverdi di Dionisi, però, hanno voglia di riscatto dopo un inizio di campionato difficile.

Di seguito tutte le formazioni ufficiali.

FIORENTINA-INTER

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Biraghi, Nastasic, Milenkovic, Benassi; Duncan, Torreira, Bonaventura; Gonzalez, Vlahovic, Sottil. All. Italiano

INTER (3-5-2): Handanovic; Bastoni, de Vrij, Skriniar; Perisic, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Darmian; L. Martinez, Dzeko. All. S. Inzaghi

ATALANTA-SASSUOLO

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Toloi; Gosens, de Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Pessina, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Kyriakopoulos, Ferrari, Ayhan, Muldur; Magnanelli, Frattesi; Boga, Junior Traore, Berardi; Defrel. All. Dionisi