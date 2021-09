Serie A, Spezia-Juventus 2-3: decisivo de Ligt | Il tabellino

Quinta giornata di Serie A, la Juventus batte lo Spezia per 3-2: decisivo de Ligt. Finisce invece in parità tra Salernitana e Verona, i tabellini

La Juventus batte lo Spezia per 3-2 e trova la prima vittoria in campionato. A sbloccare il match è Moise Kean, ma dopo pochi minuti arriva il pareggio ligure grazie ad una prodezza di Gyasi. Nella ripresa la formazione di Tudor passa addirittura in vantaggio con Antiste, ma è solo un’illusione. L’undici di Allegri fa forza sull’orgoglio e ribalta il match in sei minuti con i gol di Chiesa e de Ligt.

Serie A, Spezia Juventus 2-3: il tabellino

SPEZIA-JUVENTUS 2-3

Marcatori: 28′ pt Kean (J), 33′ pt Gyasi (S), 3′ st Antiste (S), 20′ st Chiesa (J), 27′ st De Ligt (J).

SPEZIA (4-2-3-1): Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou, S. Bastoni; Ferrer, Bourabia (32′ st Sala); Verde (32′ st Manaj), Maggiore, Gyasi; Antiste (32′ st Nzola).

Allenatore: Thiago Motta.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, De Sciglio (1′ st Alex Sandro); Chiesa (39′ st Kulusevski), Bentancur (1′ st Locatelli), McKennie, Rabiot (21′ st Bernardeschi); Dybala, Kean (13′ st Morata).

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Serie A, Salernitana-Verona 2-2: il tabellino

SALERNITANA-VERONA 2-2

Marcatori: 7’ e 30’ Kalinic (V), 47’ Gondo (S), 31’ st M. Coulibaly (S)

SALERNITANA (3-4-1-2): Belec; Gyombér, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M. Coulibaly, L. Coulibaly (43′ st Di Tacchio), Ranieri (44′ st Zortea); Ribéry (43′ st Kastanos); Gondo (29′ st Bonazzoli), Simy (13′ st Djuric).

Allenatore: Fabrizio Castori

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani (1′ st Casale), Gunter; Faraoni, Hongla, Ilic (1′ st Tamèze), Lazovic (47′ st Cetin); Baràk, Caprari (21′ st Bessa); Kalinic (11′ st Simeone).

Allenatore: Igor Tudor