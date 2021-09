Juventus, rinnovo Dybala e Chiesa: doppio annuncio di Nedved

Pavel Nedved ha parlato prima della partita contro lo Spezia. Il dirigente della Juventus si è soffermato anche sul rinnovo di Paulo Dybala e sul momento di Federico Chiesa

La Juventus è attesa da una partita cruciale, quella contro lo Spezia. I bianconeri hanno totalizzato solo due punti nelle prime quattro partite di Serie A e oggi sono praticamente obbligati alla vittoria. Allo stesso tempo, la Vecchia Signora deve gestire alcuni dei suoi big, sempre molto chiacchierati, in ottica calciomercato e all’interno del gruppo. Stiamo parlando di Paulo Dybala e Federico Chiesa. L’argentino è al centro delle discussioni per il rinnovo di contratto, ormai a un passo. L’esterno ex Fiorentina è finito al centro dei dibattiti, anche dopo alcune valutazioni di Massimiliano Allegri.

Spezia-Juventus, le dichiarazioni di Nedved su Dybala e Chiesa

Pavel Nedved ha fatto il punto della situazione su entrambi ai microfoni di ‘DAZN’, prima della partita contro lo Spezia: “Quanto è preoccupato? Solo per i punti che non sono tantissimi. Ma vedo cose positive nelle prestazioni, soprattutto contro il Milan. Siamo stati superiori anche rispetto alla Champions, ma non siamo riusciti a mantenere la concentrazione fino alla fine. Chiesa? Non mi aspettavo di più. Sta facendo molto bene, è andato in Nazionale in ottima forma. Purtroppo è tornato con un infortunio e si è fermato per 7-10 giorni. Abbiamo dovuto gestirlo: nell’ultima partita è entrato, oggi gioca. Dybala? Siamo contenti delle sue prestazioni, da leader. Per la firma stiamo proseguendo con le trattativa. In questo periodo, si gioca tanto, dobbiamo trovare il momento giusto per concludere. Siamo molto fiduciosi: stiamo trattando, manca qualcosina”.