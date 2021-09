Si chiude l’era Preziosi: Genoa ceduto a un fondo americano

Il Genoa, dopo 18 anni, cambia proprietario. Enrico Preziosi ha ceduto il 100% del club al gruppo 777 Properties

Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha deciso di farsi da parte e di cedere il club al fondo americano 777 Partners. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, il patron avrebbe venduto il 100 % delle azioni al gruppo di investitori. Il patron aveva preso il comando della società nel 2003, salvandola dal fallimento investendo circa 27 milioni di euro del proprio patrimonio per evitare il crack. Dopo pochi anni era riuscito a riportare la squadra in Serie A, distinguendosi come uno dei proprietari più attivi in sede di calciomercato. Tanti i campioni che hanno contraddistinto la sua era, Diego Milito, Thiago Motta e Rodrigo Palacio su tutti.

Chi sono i nuovi proprietari del Genoa

Il fondo 777 Properties, si era già affacciato nel mondo imprenditoriale del calcio nel 2018, quando il gruppo aveva acquisito il 6 % delle azioni del Siviglia. La società è stata fondata nel 2015 da due magnati statunitensi: Steven Pasko e Josh Wander e si occupa di investimenti in ambito finanziario.