Roma, Zaniolo non è intoccabile: assalto Juventus e non solo

Zaniolo vorrebbe un adeguamento del contratto con la Roma, ma al momento non c’è l’accordo: occhio alla Juventus

La Roma sta disputando un ottimo campionato fino a questo momento, nonostante la sconfitta al Bentegodi sul campo del Verona per 3-2. L’obiettivo è ritornare in Champions League dopo il settimo posto della scorsa stagione con Fonseca. E Mourinho sta recuperando anche Zaniolo, vittima di due infortuni molto gravi negli ultimi due anni. Il futuro è dalla sua, anche quello della Nazionale italiana di Roberto Mancini. Ma il rinnovo non è ancora arrivato, col centrocampista giallorosso che vorrebbe un corposo adeguamento dell’ingaggio.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, assalto clamoroso a Chiesa: cash e super scambio

LEGGI ANCHE >>> Juventus scatenata a gennaio: scambio immediato, che colpo dallo United

Roma, su Zaniolo ci sono Juventus e United

La Roma però è molto restia a offrire un ingaggio alto a Zaniolo. Ecco perché si rifanno avanti i top club europei, come per esempio Juventus e Manchester United, che osservano da tempo le prestazioni del giocatore. Restano attente dunque per le prossime sessioni di calciomercato, anche perché si potrebbe arrivare a una fase di stallo. Il valore di Zaniolo si aggira intorno ai 40-45 milioni di euro. Una cifra adatta a ciò che ha dimostrato oggi il centrocampista giallorosso. E la Juve potrebbe garantirgli lo stipendio che tanto desidera, intorno ai 4 milioni a stagione.