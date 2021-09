Juventus, Allegri mischia le carte contro lo Spezia: le formazioni UFFICIALI

Massimiliano Allegri è pronto ad affrontare lo Spezia con la sua Juventus nella quinta giornata di Serie A. Le scelte del tecnico bianconero regalano alcune sorprese

La Juventus non ha più attenuanti e deve trovare punti pesantissimi contro lo Spezia. Le prime quattro partite hanno regalato due pareggi e due sconfitte ai bianconeri, un bottino magrissimo che ora richiede risposte immediate. La Vecchia Signora ha tutta l’intenzione di tornare in corsa per le prime posizioni in classifica e per farlo si affida a nuove scelte di formazione.

Massimiliano Allegri, un po’ per scelta un po’ per i tanti impegni e qualche infortunio, mischia le carte contro lo Spezia. Di seguito vi proponiamo le formazioni ufficiali, con De Sciglio e Kean che partiranno dal primo minuto. Ecco le formazioni ufficiali:

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Maggiore, Bourabia, Ferrer; Verde, Antiste, Gyasi. All. Thiago Motta

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Chiesa, Bentancur, McKennie, Rabiot; Dybala, Kean. All. Allegri