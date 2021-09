Il Milan punta il gioiello: cessione e lo soffia alla Juve

Il Milan si fionda sul gioiellino francese e pensa ad una cessione importante per fare cassa, provando a beffare la Juventus

Il Milan sta vivendo un momento importante della stagione e l’inizio di campionato ha confermato quanto di buono visto nella passata stagione. La cura Stefano Pioli è riuscita ad attecchire anche con i nuovi e i vecchi stanno salendo di livello, come Tonali, Brahim Diaz, Leao, Rebic. Intanto, però, la società continua a studiare le strategie anche in chiave mercato, in vista della finestra di gennaio. Paolo Maldini vuole rinforzare il centrocampo, soprattutto in vista del possibile addio di Franck Kessié e tra i nomi nella lista del club c’è Aurelien Tchouameni, francese di origini camerunesi classe 2000. Il giovane centrocampista del Monaco che può agire sia come mediano che da centrocampista centrale. In Ligue1 si sta imponendo con personalità, lo scorso anno ha realizzato 2 reti giocando ben 36 partite.

Il Milan punta Tchouameni: cessione e investimento

Tchouameni ha attirato l’attenzione delle principali big d’Europa, in particolare Manchester City e Bayern Monaco ma è forte anche l’interesse della Juventus, a caccia di un centrocampista giovane. Il Milan, però, non vuole mollare la presa per il gioiello francese che, però, ha una valutazione piuttosto alta, di circa 35-40 milioni di euro.

Il Milan vorrebbe provare ad ingaggiarlo a gennaio, anche se l’affare è molto complicato ed è più plausibile pensare che la trattativa possa prendere forma in estate. La strategia dei rossoneri è quella di cedere Ismael Bennacer, in scadenza a giugno 2024, che ha una valutazione, anche lui vicina ai 40 milioni di euro. I rossoneri sacrificherebbe, quindi, uno dei suoi perni a centrocampo, incassando la cifra necessaria da reinvestire su uno dei talenti più promettenti del calcio francese.