Juventus, bianconero ‘stroncato’: “La più grande delusione”

La Juventus trova la prima vittoria in Serie A contro lo Spezia, ma il successo è arrivato dopo grande sofferenza: bianconero sotto attacco

La Juventus ha finalmente trovato i primi tre punti in campionato. Il successo è arrivato ai danni dello Spezia, con la ‘Vecchia Signora’ che si è stabilita momentaneamente al quinto posto in classifica con 5 punti raccolti in 5 giornate. La prestazione contro i liguri, però, è stata tutt’altro che convincente. I bianconeri erano passati in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Kean, ma nel giro di mezz’ora si sono fatti rimontare da Gyasi e Antiste. Il gruppo, poi, l’ha ripresa in mano di carattere, con la zampata di Chiesa e l’incornata di de Ligt.

La squadra di Allegri non è piaciuta e sono arrivate comunque diverse critiche. Permane la preoccupazione, tra i tifosi e non solo, per il prosieguo del cammino. Ciò che traspare in questo momento sono la mancanza di equilibrio e tanta confusione. Il mister livornese sembra ancora lontano dalla soluzione di tutti i problemi e l’ampia distanza dalle dirette avversaria non può che peggiorare il tutto. Diversi calciatori della Juve stanno rendendo al di sotto delle aspettative. A tal proposito, il noto giornalista, Fabio Ravezzani, ha sferrato un pesante attacco a Kulusevski.

Juventus, Ravezzani su Kulusevski: “La più grande delusione”

“La più grande delusione della Juventus – dice il collega sul proprio profilo Twitter – si chiama Kulusevski. Nel Parma sembrava incontenibile. Con la Juventus è impalpabile, didascalico nelle sue azioni sulla fascia. Parte e non arriva mai. Problema psicologico. Ma il fuoriclasse è tale nella misura in cui fa le stesse cose con maglie diverse“.