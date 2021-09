Il PSG è l’incubo del Milan: non solo Donnarumma

Il Milan oltre a Franck Kessie potrebbe perdere anche Theo Hernandez, finito nel mirino del PSG dopo le ultime prestazioni

Il Milan ha avviato le trattative per il rinnovo di Franck Kessie, in scadenza di contratto nel 2022. Le sue ultime prestazioni sono state di basso livello, rispetto a come si era abituato il pubblico rossonero. Ieri è subentrato nel secondo tempo contro il Venezia e i tifosi gli hanno anche dedicato dei cori. Ma la partita l’ha risolta Theo Hernandez con un gol e un assist, che sono valsi la palma del migliore in campo. Tante sono le big interessate al terzino sinistro del Milan, tra queste c’è il PSG.

Milan, Theo Hernandez nel mirino del PSG

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, il PSG a gennaio sta pensando di ingaggiare Franck Kessie, ma non solo. I parigini vogliono anche Theo Hernandez, ma non essendo un giocatore in scadenza c’è bisogno di pagare il prezzo del cartellino. E il Milan vorrebbe almeno 50 milioni di euro, anche se farà di tutto per rinnovare il suo contratto, raddoppiando il suo stipendio. Nel caso il PSG mettesse le mani anche su Kessie e Theo, i due raggiungerebbero Donnarumma.