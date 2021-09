Il Milan batte il Venezia 2-0 grazie ad Hernandez, autore di un gol e un assist: l’Empoli corsaro a Cagliari ritrova i tre punti. I tabellini

Il Milan batte il Venezia per 2-0 e riaggancia l’Inter in testa alla classifica, in attesa che la quinta giornata si completi. La squadra di Pioli, reduce dal pareggio in casa della Juventus, fatica ad avere la meglio su un Venezia ordinato, ma mai realmente pericoloso dalle parti di Maignan. Partita bloccata per oltre un’ora di gioco, poi Theo Hernandez dà la svolta. Il terzino brasiliano ha prima servito l’assist del vantaggio a Diaz – osannato dai suoi tifosi a fine gara – e poi confezionato il gol del definitivo 2-0 con un preciso diagonale.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, Spezia-Juventus 2-3: decisivo de Ligt | I tabellini

Vittoria per il Milan, ma anche per l’Empoli. La squadra di Andreazzoli ritrova il sorriso dopo due sconfitte consecutive e batte il Cagliari a domicilio per 2-0. Partita ben gestita dai toscani, in vantaggio nel primo tempo con Di Francesco e poi bravi a chiuderla nella ripresa grazie a Stulac. Sale così a 6 punti in classifica l’Empoli, mentre resta fermo a 2 il Cagliari, ora penultimo.

Serie A, Milan-Venezia 2-0: il tabellino

MILAN-VENEZIA 2-0

Marcatori: 68′ Brahim Diaz (M), 82′ Theo Hernandez (M)

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia (dal 59′ Tomori), Romagnoli, Ballo-Touré (dal 59′ Theo Hernandez); Bennacer, Tonali; Florenzi (dal 59′ Saelemaekers), Brahim Diaz (dall’80’ Kessié), Rafael Leao; Rebic (dal 73′ Pellegri).

Allenatore: Stefano Pioli.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi (dal 74′ Mazzocchi), Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Peretz (dal 53′ Crnigoj), Vacca (dall’81’ Tessmann), Busio; Aramu, Forte (dal 53′ Henry), Johnsen (dal 74′ Okereke).

Allenatore: Paolo Zanetti.

Serie A, Cagliari-Empoli 0-2: il tabellino

CAGLIARI-EMPOLI 0-2

Marcatori: 28′ Di Francesco, 69′ Stulac

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Walukiewicz (69′ Caceres), Ceppitelli, Carboni (45′ Godin), Lykogiannis; Nandez, Deiola (45′ Strootman), Marin, Dalbert, Joao Pedro, Keita Balde.

Allenatore: Walter Mazzarri

EMPOLI (4-3-3): Vicario; Stojanovic (Ismajli), Viti, Romagnoli, Marchizza; Handerson, Haas, Ricci (64′ Stulac); Zurkowsi, Di Francesco, Pinamonti.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli