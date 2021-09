Il top club s’inserisce per il gioiello: bye bye Juventus

Un top club è molto interessato ad un gioiello per la fascia sinistra, che piace anche alla Juventus: ‘beffa’ per i bianconeri

Massima attenzione sul campo, con un occhio sempre sul calciomercato per la Juventus. Tiene ancora banco la situazione del rinnovo di Dybala. C’è stata un’accelerata negli ultimi giorni e sta crescendo l’ottimismo. Manca ancora, però, l’accordo definitivo, che la ‘Vecchia Signora’ spera di trovare il prima possibile. Chiudere la questione è molto importante per ridare un po’ di serenità ad un ambiente preoccupato per il futuro. L’ultima sessione estiva ha deluso i tifosi, che si aspettavano qualche sforzo in più dalla società. In particolare a centrocampo, dove è arrivato solo Locatelli come rinforzo.

Ma, soprattutto, la partenza di Ronaldo – rimpiazzato con Kean – a pochi giorni dalla chiusura delle trattative ha fatto molto rumore. La dirigenza, dal canto suo, continua a monitorare possibili occasioni in giro per il mondo. In passato, a tal proposito, era stato accostato alla ‘Vecchia Signora’ Luis Diaz del Porto. Si tratta di un esterno sinistro a tutta fascia, classe ’97, che in portogallo ha messo in mostra le sue rilevanti doti ed è stato una delle stelle della Colombia nell’ultima Copa America. Il possibile colpo, però, pare sfumare.

Calciomercato, niente Juventus: irrompe il top club per il gioiello

Stando a quanto riferisce ‘Fichajes.net’, il Barcellona si sarebbe inserito nella corsa a Luis Diaz. Laporta vorrebbe un’alternativa di primo livello per la prossima stagione e il profilo del 24enne – che garantisce anche duttilità – è molto apprezzato dal patron blaugrana. Il suo contratto è in scadenza giugno 2024 e la valutazione si attesta intorno ai 25 milioni di euro. Se non dovesse restare Dembele, il Barça potrebbe decidere di affondare il colpo. Nel futuro di Diaz, quindi, non dovrebbe esserci la Juventus.