A gennaio possibile assalto dalla Premier League a Nicolò Barella, i nerazzurri non lo lasceranno partire facilmente

Il rendimento di Nicolò Barella è sotto gli occhi di tutti. Reduce dalla vittoria degli Europei con l’Italia, sta confermando di essere un talento in crescita con la maglia dell’Inter. In questo primo scorcio di stagione ha giocato già sette partite tra campionato e Champions League, totalizzando 591 minuti trascorsi in campo, con un gol e cinque assist. Un elemento imprescindibile per la formazione di Simone Inzaghi il cui percorso di crescita sta facendo ingolosire (e non poco) alcuni top club europei, in particolar modo quelli inglesi che in questa fase sono quelli che possono offrire maggiori garanzie sotto il profilo economico.

LEGGI ANCHE >> La Juventus lo sacrifica per il regista: scambio più cash

Fisicamente integro, Nicolò Barella da un anno a questa parte è uno dei punti fermi dell’Inter. Da Antonio Conte a Simone Inzaghi la musica non è cambiata, e anche il commissario tecnico Roberto Mancini sembra averne apprezzato le qualità tecniche e caratteriali nel corso della fortunata e vittoriosa spedizione europea della scorsa estate. Ecco perché il nome dell’ex Cagliari comincia a circolare anche tra i top club europei che potrebbero tentare l’assalto al centrocampista classe ’97.

Calciomercato Inter, prime sirene inglesi per Barella

A gennaio potrebbe dunque partire l’assalto a Nicolò Barella da parte di alcuni top club europei, in particolar modo quelli di oltremanica. Con la riapertura della finestra di calciomercato, il Tottenham di Fabio Paratici ed il Liverpool potrebbero dare il via ad un vero e proprio testa a testa per aggiudicarsi il centrocampista che però difficilmente lascerà l’Inter, almeno nella prossima sessione invernale di trattative.

LEGGI ANCHE >> Allegri dopo Juventus-Sampdoria: “Ecco quando torna Dybala”

Le offerte di Tottenham e Liverpool potrebbero arrivare a toccare i sessantacinque milioni di euro. Almeno a gennaio Barella non lascerà la Milano nerazzurra e il campionato italiano. L’Inter infatti non ha alcuna intenzione di privarsi di un calciatore così importante a stagione in corso. In estate invece potrebbe esserci qualche spiraglio, ma solo a fronte di una offerta irrinunciabile, considerando che il calciatore è legato al club da un contratto in scadenza al 30 giugno 2024.