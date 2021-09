Allegri dopo Juventus-Sampdoria: “Ecco quando torna Dybala”

Dopo la vittoria contro la Sampdoria, mister Allegri analizza quali sono le lacune ancora da colmare nella sua Juventus

La Juventus dà continuità al risultato ottenuto contro lo Spezia nel turno infrasettimanale e batte anche la Sampdoria all’Allianz Stadium. Si tratta della prima vittoria in casa e del secondo successo consecutivo. Il 3-2 sui blucerchiati, però, non elimina definitivamente gli scetticismi che ruotano intorno alla squadra. Mister Massimiliano Allegri, ai microfoni di DAZN, ha provato ad analizzare pregi e difetti della squadra: “Noi fino a questo momento non abbiamo subito tante occasioni, con il Milan gli ultimi minuti e oggi nel finale di primo tempo. In quei momenti ci vuole più attenzione senza andare troppo in giro per il campo”.

Le parole di Allegri nel dopo Juventus-Sampdoria

Il tecnico livornese, ha poi aggiunto le sue considerazioni sugli infortuni di Dybala e Morata, che hanno lamentato problemi muscolari nel corso della gara: “Ci vediamo dopo la sosta. Fa parte della stagione, purtroppo quando si gioca ogni tre giorni lo sforzo mentale è superiore anche a quello fisico. Questa vittoria può rilassarci di più”.