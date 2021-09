Juventus, nuovo terzino dalla Serie A: scambio due per uno

La Juventus studia i colpi per la prossima stagione: obiettivo in Serie A nel ruolo di terzino sinistro, con il club che pensa ad uno scambio due per uno

La Juventus attenziona il mercato per non farsi trovare impreparata la prossima estate. Le prime partite della seconda gestione Allegri hanno già evidenziato alcuni ruoli che necessitano di rinforzi. Attenzione particolare è dedicata, ad esempio, alle fasce. La sensazione è che manchi una risorsa nelle rotazioni e che i giocatori presenti non stiano dando le opportune garanzie.

La dirigenza bianconera è pronta ad intervenire sul ruolo. L’idea è quella di puntare su un profilo giovane da affiancare ad Alex Sandro, punto fermo della Juventus anche nel futuro. La suggestione porta al nome di Tommaso Augello, classe 1994 della Sampdoria. Il terzino sinistro ha un contratto con i blucerchiati sino al 2025, e si sta dimostrando costante nelle sue prestazioni: già un gol in questa stagione e buona propensione ai cross.

Il profilo piace, tanto che la Juventus potrebbe impostare la trattativa puntando su alcuni scambi. La dirigenza è delusa dall’inizio di stagione di Mattia De Sciglio e Luca Pellegrini, pedine che potrebbero rientrare nella trattativa con la Samp per Augello. Il primo va in scadenza a giugno e in blucerchiato avrebbe l’occasione per rilanciarsi. Il secondo, classe ’99, è invece legato da un contratto sino al 2025, ma l’esperienza a Cagliari ha dimostrato che trovando continuità può rendere meglio.

Juventus, nuovo terzino dalla Serie A

Una trattativa ancora da avviare, ma sul tavolo delle possibilità della Juventus. La fascia sinistra va rinforzata e Augello potrebbe essere un’ottima alternativa ad Alex Sandro. Nelle gerarchie partirebbe come seconda scelta, ma avrebbe poi il tempo di conquistarsi il suo spazio, ammortizzando l’impatto con una grande piazza.