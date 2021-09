Ancelotti offre 40 milioni per il gioiello: la risposta dell’Inter

La difesa del Real Madrid ha perso solidità dopo le partenze di Ramos e Varane. Carlo Ancelotti ha nel mirino il giocatore dell’Inter

Il Real Madrid sta disputando una stagione per ora soddisfacente dal punto di vista dei risultati, ma stanno emergendo diverse crepe nella fase difensiva delle merengues. Mister Carlo Ancelotti, dopo le cessioni di Sergio Ramos e Varane ha intenzione di correre ai ripari nel prossimo calciomercato estivo e sono diversi i nomi seguiti dai blancos. Da Antonio Rudiger, che potrebbe arrivare a parametro zero ma per il quale si sta già scatenando un’asta sull’ingaggio, a Milan Skriniar. Ma è un altro centrale dell’Inter a essere finito sul taccuino dell’allenatore emiliano: Alessandro Bastoni.

Bastoni nel mirino del Real, la risposta dell’Inter

L’interesse del Real Madrid per il 22enne è confermato dal portale fichajes.net, secondo cui Ancelotti avrebbe chiesto Bastoni, perchè ritenuto perfettamente integrabile per caratteristiche nel pacchetto con Eder Militao e Alaba. L’intenzione del club madrileno sarebbe quella di presentare un’offerta da 40 milioni di euro per il difensore, oppure il cartellino di Jovic per abbassare i costi dell’operazione.

L’Inter, dal canto suo, non ha la volontà di ascoltare offerte per il calciatore, che considera uno dei pilastri su cui fondare il progetto in ottica presente e futura.