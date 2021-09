Il Chelsea si fionda su de Ligt: la maxi offerta per convincere la Juventus

La Juventus valuta le nuove mosse di calciomercato e spunta l’assalto del Chelsea per de Ligt: c’è un giocatore sul piatto

La Juventus è tornata a sorridere in quest’ultima settimana conquistando due vittorie consecutive in Serie A dopo un avvio difficile. I bianconeri sono comunque distanti dieci lunghezze dalla vetta, che attualmente è occupata dal Napoli, e devono continuare a macinare punti per provare a risalire nelle prossime giornate.

I bianconeri intanto sono concentrati anche sul calciomercato e studiano le mosse da effettuare per rinforzare la rosa. C’è in bilico intanto anche la situazione di Matthijs de Ligt dopo le dichiarazioni del suo procuratore Mino Raiola: il Chelsea è pronto a trattare per rinforzare la propria difesa nella prossima estate.

Calciomercato Juventus, il Chelsea insiste per de Ligt: sul piatto c’è Ziyech

Dopo aver strappato Lukaku alla Serie A, i ‘Blues’ vorrebbero provare a portare a casa anche il difensore olandese che ha comunque un costo elevato: il suo prezzo infatti potrebbe aggirarsi intorno ai 120 milioni di euro. Per arrivare a de Ligt, il Chelsea potrebbe provare a mettere sul piatto Hakim Ziyech, che ormai non è un titolarissimo della formazione di Premier League.

In questo avvio di stagione, il marocchino ha collezionato appena due presenze in campionato e una in Champions League, senza mai andare in gol. In Supercoppa Europea invece ha realizzato un gol e un assist.