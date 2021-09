Stregata dal bomber della Serie A, servono 120 milioni: la risposta

Continua il lavoro della Juventus così come quello delle big d’Europa per assicurarsi i migliori giocatori in circolazione: servono 120 milioni

La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato per andare a rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. L’idea della dirigenza bianconera è quella di puntare ad attaccanti di livello assoluto per andare a rinforzare il reparto offensivo della squadra dell’allenatore livornese. La richiesta è di circa 120 milioni per l’attaccante nigeriano del Napoli, Victor Osimhen, ancora in gol nell’ultima sfida di campionato contro il Cagliari.

Calciomercato Juventus, Osimhen nel mirino: le big d’Europa osservano

Senza Dybala e Morata nelle prossime sfide stagionali, Massimiliano Allegri punterà tutto su Moise Kean al centro dell’attacco. La valutazione si aggira intorno ai 120 milioni con il suo valore che è raddoppiato nelle ultimo periodo grazie alle prestazioni top in maglia azzurra tra Serie A ed Europa League. Sulle sue tracce ci sarebbero le big d’Europa, come Real Madrid, Manchester City e United e anche il PSG.

L’obiettivo del Napoli è quello di preparare il rinnovo contrattuale per un altro anno fino al 2026 blindando il potente attaccante nigeria della compagine azzurra.

Il Napoli continua a guidare la classifica della Serie A con sei vittorie nelle prime sei partite ufficiali del campionato italiano.