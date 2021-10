Niente da fare per Paredes alla Juventus o all’Inter. Il centrocampista argentino piace al Milan che può offrire al Paris Saint-Germain il cartellino di Franck Kessie, da tempo nel mirino del club francese.

Sfuma l’obiettivo Leandro Paredes per Juventus ed Inter. I due club sono da tempo sulle tracce del centrocampista argentino il quale, se dovesse approdare in Italia, lo farebbe per vestire la maglia del Milan. Il club rossonero infatti sembrerebbe potenzialmente in vantaggio, potendo far leva sull’interesse del Paris Saint-Germain nei confronti di Franck Kessie. A gennaio infatti il Diavolo potrebbe dare il via libera del centrocampista ivoriano, solo a patto che il club transalpino inserisca nella trattativa il cartellino del centrocampista che ha già giocato in Italia con le maglie di Empoli, Chievo e Roma.

Il Milan dunque vuole tentare il Paris Saint Germain che con lo scambio Paredes-Kessie andrebbe a ringiovanire il centrocampo, dando linfa nuova alla zona nevralgica del campo. D’altro canto, il Milan dovrebbe affrontare la questione relativa al rinnovo di contratto dell’ex Atalanta, il cui accordo scadrà il prossimo 30 giugno. Ecco perché la trattativa col Paris Saint-Germain rappresenterebbe un’opportunità importante sotto tutti i punti di vita.

Paredes nel mirino di Inter e Juventus: il Milan beffa tutti

Una autentica beffa di mercato per Inter e Juventus, da tempo sulle tracce del centrocampista argentino classe ’94, legato al Paris Saint-Germain da un contratto la cui scadenza è fissata per il 30 giugno 2023. In virtù della scadenza non proprio imminente, il Psg potrebbe chiedere al Milan una sorta di incentivo all’esodo, oltre al cartellino di Franck Kessie che potrebbe così ritrovarsi a giocare nella squadra delle stelle del calcio.