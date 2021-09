Nessuna cifra folle offerta dal Bayern al centrale: la Juventus esulta

La Juventus è uno dei club più interessati a ingaggiare il centrale difensivo in scadenza col club. Sul giocatore c’è anche il Bayern Monaco, smentite però le cifre che, secondo alcuni media, i bavaresi sarebbero disposti a spendere

La Juventus sta attraversando un avvio di stagione poco soddisfacente, sia dal punto di vista dei risultati che da quello del gioco. Il nuovo corso targato Allegri sembra destinato a decollare con maggiore ritardo del previsto. C’è tutto il tempo per sistemare le cose nel corso dell’anno e per presentarsi al rush finale in lizza per raggiungere gli obiettivi, alcuni difetti strutturali, però, andranno perfezionati in estate in sede di calciomercato. Tra questi, una fase difensiva meno solida di quanto ci si poteva aspettare. I dirigenti bianconeri, per ovviare, sarebbero pronti a inserirsi nella corsa all’ingaggio di Antonio Rudiger, in scadenza con il Chelsea nel 2022.

Niente follie del Bayern per Rudiger, la Juventus esulta

Un altro club molto interessato al calciatore tedesco, sarebbe il Bayern Monaco. I bavaresi, secondo il Daily Mail, addirittura sarebbero disposti a offrire a Rudiger un ingaggio da 400.000 sterline a settimana. Notizia, però, smentita dal giornalista della Bild , Christian Falk, che su twitter ha scritto che non c’è nulla di vero riguardo alla cifra.

NOT TRUE ❌ is that @ToniRuediger decided against a new contract at @ChelseaFC and decided already for a Transfer to @realmadrid or @FCBayern (@marca). Also NOT TRUE ❌ is that @FCBayern offered Rüdiger a salary of 400000£ a week (@DailyMailUK) pic.twitter.com/yMZGnkAIGI — Christian Falk (@cfbayern) September 29, 2021

Una buona notizia per la Juventus, che non potrebbe partecipare a un’asta con una base di partenza così alta.