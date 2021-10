Paura Inter: assalto da 135 milioni di euro e doppio addio

L’Inter si prepara per il futuro e arriva un assalto importante dall’estero: pronti 135 milioni per il doppio colpo

Non è stata una settimana positiva fin qui per l’Inter, che dopo il pareggio contro l’Atalanta in campionato si è fermata di fronte allo Shakhtar nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League. I nerazzurri ora hanno bisogno di vincere per provare a raggiungere il passaggio del turno.

Intanto si continuano a valutare nuove mosse di calciomercato e soprattutto c’è anche la necessità di controllare i big presenti in rosa in quanto i top club sarebbero pronti a nuovi assalti. In particolare nelle prossime settimane potrebbe farsi avanti il Real Madrid per un doppio colpo clamoroso.

Calciomercato Inter, doppia cessione clamorosa: assalto da 135 milioni del Real Madrid

Secondo quanto riportato da ‘Dondiario’, il Real Madrid vorrebbe rinforzare la propria rosa e sarebbe pronta a pescare in casa Inter. Nel mirino infatti sembrerebbero esserci Nicolò Barella e Alessandro Bastoni. Per il primo potrebbero essere offerti 75 milioni di euro mentre per il difensore centrale circa 60 milioni.

In totale dunque il Real Madrid sarebbe pronto all’assalto da 135 milioni di euro e per l’Inter sarebbe difficile dire di no.