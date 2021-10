Napoli-Spartak, Spalletti inferocito: “Ci ha preso in giro tutto il tempo”

Dopo la sconfitta del Napoli contro lo Spartak-Mosca, Spalletti analizza cosa non è andato nell’interpretazione della gara e spiega il perché del suo nervosismo a fine partita

Il Napoli aveva iniziato con il piede giusto la gara di Europa League contro lo Spartak Mosca, andando in vantaggio con Elmas dopo soli 13″ dall’inizio del match. L’espulsione di Mario Rui al 29′, però, ha cambiato inesorabilmente l’andamento della partita, con i partenopei che si sono rintanati nella propria metà campo per ampi tratti del secondo tempo. A fine partita, Luciano Spalletti , ha analizzato, ai microfoni di Sky Sport, i motivi che hanno portato gli azzurri alla sconfitta e cosa non è andato nell’atteggiamento dei suoi giocatori.

Napoli-Spartak, le parole di Spalletti

“Nel secondo tempo quando ti abbassi diventa una scalata lunga arrivare in fondo. Abbiamo sofferto. Poi ci siamo messi 5-3-1 e si soffriva meno. Poi pero in una situazione di questa abbiamo fatto partire i loro attaccanti e ci hanno fatto il 3-1”, ha detto il tecnico di Certaldo.

“Quando hanno buttato fuori il loro uomo pensavo di poterla pareggiare. Invece, abbiamo giocato in modo confusionario, abbiamo fatto confusione. Se fossimo stati più calmi probabilmente avremmo potuto pareggiare”, ha ulteriormente spiegato Spalletti. Il mister, protagonisata di momenti di tensione dopo il triplice fischio, ha spiegato, infine, i motivi del suo nervosismo nei confronti dei membri della panchina dello Spartak: “”Sono andato solo a salutare un collaboratore dell’allenatore dello Spartak, perché ci ha presi in giro per tutto il secondo tempo. Volevo soltanto salutarlo”