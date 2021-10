Insigne lo manda via: assist di mercato per il Milan

Ritorno di fiamma per il Milan in attacco in vista del prossimo calciomercato estivo, i rossoneri possono sfruttare un ‘assist’ di Insigne.

Il Milan ha cercato per tutta l’estate un rinforzo di spessore sulla trequarti offensiva. Alla fine, si è scelto di dare fiducia con continuità da titolare a Brahim Diaz, che in questo avvio di stagione sta ripagando le aspettative. Come rincalzo, è stato scelto Messias, che al momento non è ancora sceso in campo per un infortunio. Ci si attende dal brasiliano comunque un contributo di spessore, anche se la società rossonera continua a vigilare sul mercato alla ricerca di un colpo di alto profilo il prossimo anno. Da questo punto di vista, può esserci un ritorno di fiamma, favorito da uno degli uomini ‘caldi’ del mercato, vale a dire Lorenzo Insigne.

LEGGI ANCHE >>> Suggestione Milan per il centrocampo: ipotesi di scambio con il Napoli

Calciomercato Milan, Ziyech in rossonero ‘grazie’ a Insigne

L’attaccante del Napoli infatti, che pure sarebbe un sogno proibito dei rossoneri, è finito nel mirino del Chelsea. Il tecnico dei ‘Blues’, Thomas Tuchel, stando a ‘fichajes.net’ avrebbe chiesto alla sua dirigenza di fare il possibile per assicurarselo a zero. Una mossa che, se confermata, darebbe il via libera ad Hakim Ziyech.

LEGGI ANCHE >>> La Juventus affonda il colpo Real: Allegri taglia fuori il Milan

Il marocchino, nonostante le sue notevoli qualità, fatica a trovare continuità con la squadra londinese. Il Milan lo ha cercato, in estate, senza trovare la quadra con il Chelsea per il suo acquisto. Ma gli inglesi, il prossimo anno, potrebbero lasciarlo andare a condizioni più favorevoli.