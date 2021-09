Suggestione Milan per il centrocampo: ipotesi di scambio con il Napoli

Il Milan è alla ricerca di un centrocampista che possa agire da cucitore di gioco e presentarsi in zona gol. Proposta di scambio al Napoli

In questo avvio di stagione sembra funzionare tutto al Milan, in particolare modo il centrocampo. A far ricredere gli scettici, anche un Brahim Diaz sempre decisivo e incisivo agendo da trequartista nel 4-2-3-1 di Pioli. Durante il calciomercato estivo, però, i rossoneri avevano cercato di comprare un altro fantasista per poter permettere allo spagnolo di rifiatare. L’idea, per il futuro, non è comunque abbandonata. I dirigenti, starebbero infatti pensando a un calciatore che potrebbe agire sia nei due di centrocampo che in fase avanzata.

Scambio Bennacer-Ruiz | La carta per convincere il Napoli

Paolo Maldini avrebbe individuato in Fabian Ruiz l’elemento ideale per migliorare la rosa e farle fare il salto di qualità. Lo spagnolo in questo avvio con il Napoli ha già segnato due gol e, più in generale, sembra maggiormente calato nella realtà azzurra. Il suo contratto scade nel 2023 e De Laurentiis non lo venderebbe per una cifra inferiore ai 50 milioni di euro.

La carta che vorrebbero giocare i rossoneri per abbassare il costo del cartellino, sarebbe quella rappresentata da Bennacer. Il regista algerino lo scorso anno ha fatto molto bene in coppia con Kessie e ha mostrato tutto il suo talento. Il Milan, però, sarebbe disposto a sacrificarlo considerata l’esplosione di Tonali in questo avvio di stagione.