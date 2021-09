Calciomercato Inter, tentativo choc per Donnarumma: risposta immediata

L’Inter a caccia di un nuovo portiere sul calciomercato. I nerazzurri pensano anche a Gianluigi Donnarumma: la risposta è immediata

Gianluigi Donnarumma non sta attraversando un periodo felice dopo il suo passaggio al PSG. Di certo, il portiere campione d’Europa con l’Italia si aspettava ben altro trattamento e minutaggio dal suo nuovo club. La concorrenza di Keylor Navas si è rivelata, invece, ostica da superare, tanto che l’estremo difensore italiano, in un momento cruciale della sua carriera, è costretto a guardare i compagni dalla panchina. Una situazione che inevitabilmente fa riemergere il mal di pancia nel portiere italiano e i discorsi di calciomercato, che sembravano ormai sopiti, per l’ex Milan.

La Juventus resta sempre in prima fila, dopo i gravi errori di Wojciech Szczesny che hanno inciso non poco sull’inizio di stagione dei bianconeri. Fin dalla scorsa stagione, i torinesi erano a caccia dell’estremo difensore, ma non hanno mai concretizzato l’affondo decisivo. Ora, a distanza di qualche mese, anche l’Inter potrebbe farsi sotto nella corsa al portiere. I nerazzurri, infatti, vorrebbero rinnovare la porta, visti anche i recenti errori di Samir Handanovic, con un profilo di altissimo livello e Donnarumma potrebbe fare al caso della Beneamata.

Calciomercato Inter, Marotta si fa sotto per Donnarumma: la risposta è immediata

L’Inter desidera, quindi, l’ex Milan per rinforzare notevolmente la sua rosa, ma un’apertura in tal senso non è arrivata e con ogni probabilità non arriverà. È, infatti, lo stesso calciatore a negarsi ai nerazzurri, dopo un passato importante e quindi fin troppo opprimente nell’altra sponda di Milano. Una pista impraticabile, ma in ogni caso la situazione del calciatore dovrà essere posta sotto attenta osservazione nei prossimi mesi. Il presente al PSG non decolla e il richiamo dell’Italia torna, così come i rumors di calciomercato.