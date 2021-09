Calciomercato, Conte torna subito: tripla pista choc

Il futuro di Antonio Conte potrebbe presto essere nuovamente sulla panchina di una big internazionale. Il tecnico ex Inter in ballo per tre società ambitissime

Antonio Conte è garanzia di pragmatismo e successo. L’allenatore, infatti, è riuscito a collezionare un gran numero di trofei, specializzandosi nella vittoria del campionato, anche al di fuori dell’Italia. Prima dell’addio, ha fatto molto bene anche all’Inter, conquistando uno scudetto che mancava praticamente da un decennio. Nonostante un palmares da fare invidia a chiunque, il tecnico è rimasto senza panchina, in attesa della possibilità migliore per tornare in sella.

Chance che potrebbe provenire direttamente dall’estero e non in società qualsiasi, anzi. Secondo quanto riporta ‘fichajes.net’, infatti, il ritorno di scena di Conte sarebbe ormai alle porte. Il tecnico, infatti, è in prima fila per la panchina dell‘Arsenal. Partiti molto male in Premier League, i Gunners potrebbero decidere di cambiare guida tecnica e l’ex Juventus è da tempo il preferito. Non solo, perché anche il Barcellona, un po’ in barba alla sua filosofia, potrebbe decidere per un ribaltone totale e puntare sull’ex Inter.

Calciomercato, il ritorno di Conte si avvicina: tripla pista il tecnico

La terza opzione per il futuro dell’allenatore è quella che lo porterebbe direttamente sulla panchina del PSG. Nonostante un calciomercato che definire da sogno è anche riduttivo, i francesi fanno fatica a decollare dal punto di vista del gioco e dei risultato. Conte potrebbe dare solidità e organizzazione, anche con campioni come Neymar, Messi o Mbappe in squadra. Una possibilità che, se la situazione degenerasse, andrebbe tenuta sotto stretta osservazione. Il futuro di Conte è al bivio: la scelta si avvicina e i club sono agguerriti per accaparrarselo.