Crisi Juve, Allegri non ha alternative: “Deve per forza rispondere”

La Juventus deve dare continuità alla vittoria di pochi giorni fa e potrà farlo davanti il proprio pubblico: le parole del giornalista in merito

La Juventus ha trovato la prima vittoria in campionato a La Spezia, dopo una partita di grande sofferenza. Domani a ora di pranzo i bianconeri hanno l’opportunità di confermarsi davanti al proprio pubblico, ma di fronte si troveranno una Sampdoria agguerrita che vorrà riscattare la pesante batosta contro il Napoli. La nuova Juve di Allegri ancora non convince, soprattutto dal punto di vista del gioco e di conseguenza i punti stentano ad arrivare. Molti giocatori non sono ancora entrati a pieno negli schemi dell’allenatore toscano e la distanza dalle prime della classe comincia ad essere preoccupante.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, ipotesi scambio Inter-Milan: cifre e dettagli

LEGGI ANCHE>>>La Juve mette il turbo: ne manda due in Premier

In merito alla partita di domani tra Juventus e Sampdoria è intervenuto il giornalista Sandro Sabatini che ha sottolineato come si aspetti una grande reazione da parte della ‘Vecchia Signora’: “Mi aspetto una conferma contro la Sampdoria della Juventus, ci mancherebbe altro. I blucerchiati mi sembrano pieni di problemi. Quindi, penso che i bianconeri abbiano la possibilità di dare maggiore ossigeno alla classifica”