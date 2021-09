Calciomercato, ipotesi scambio Inter-Milan: cifre e dettagli

Continuano i contatti tra Inter e Milan con la possibilità di arrivare a scambi suggestivi anche a gennaio: l’idea tra le big d’Italia

Il Milan continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato. La società rossonera vorrebbe incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Stefano Pioli. Al momento lo stesso allenatore emiliano ha optato per il doppio play con Bennacer e Tonali con Kessie che è stato escluso inizialmente nell’ultima sfida di Serie A contro il Venezia. Il centrocampista ivoriano, dopo un’ottima stagione realizzando tanti gol anche su calcio di rigore, potrebbe anche pensare all’addio visto che non ci sarebbero novità per un rinnovo contrattuale.

Calciomercato Milan Inter, ipotesi di scambio per gennaio

L’idea del Milan sarebbe quella di puntare su un mediano fisico con la capacità di offendere costantemente: Gagliardini potrebbe essere una delle opzioni visto il poco spazio con il ritorno di Vecino e Vidal. I nerazzurri vorrebbe rinforzarsi in difesa con la possibile contropartita di Romagnoli: una suggestione a gennaio per accontentare tutte le parti coinvolte.

Il problema potrebbe arrivare dalle valutazioni dei due giocatori, entrambi inotrno ai 15 milioni, ma la stessa società nerazzurra chiederebbe un conguaglio. Milan e Inter continuano a pensare ai possibili rinforzi in vista della prossima stagione per arrivare a giocatori già pronti.

Al momento si tratterebbe soltanto di ipotesi suggestive per arrivare a rinforzi funzionali al progetto tecnico degli allenatori di Inter e Milan.