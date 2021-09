Ostacolo per il colpo in difesa, il sostituto può arrivare dalla Juventus

Ancora un intreccio suggestivo di calciomercato per rinforzare la difesa della Juventus: l’idea da urlo per la big d’Europa

Continua senza sosta il lavoro della Juventus in vista della prossima stagione per rinforzare il reparto difensivo di Massimiliano Allegri. Come svelato dal portale spagnolo “Fichajes.net”ci sarebbe ancora un nuovo ostacolo per arrivare al centrale del Chelsea, Antonio Rudiger, che potrebbe liberarsi a parametro zero vista la scadenza del contratto nel giugno 2022. Sulle sue tracce ci sarebbe anche l’inserimento del Bayern Monaco, pronto a soffiarlo alle altre big d’Europa.

Calciomercato Juventus, de Ligt il sostituto di Rudiger

Così come riportato dal portale spagnolo “Fichajes.net” il Chelsea potrebbe pensare al centrale olandese della Juventus, de Ligt, per rinforzare il reparto difensivo di Thomas Tuchel. Una doppia possibile beffa per il club bianconero che è sempre alla ricerca di profili interessanti in vista della prossima stagione.

L’ex centrale anche della Roma ha iniziato alla grande la stagione con il Chelsea, ma il suo futuro sarà altrove con una nuova esperienza da urlo della sua carriera. Negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato i “Blues” sarebbero stati vicinissimi anche al nazionale francese, Jules Koundé, ma alla fine il trasferimento è saltato a causa del mancato pagamento della clausola rescissoria al Siviglia.

La Juventus continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato tra acquisti e cessioni da urlo. Rudiger resta un profilo interessante per rinforzare la retroguardia bianconera.