Dubbio de Ligt per la Juventus, scambio a sorpresa con il Chelsea

È un momento particolare per de Ligt e potrebbero esserci novità a sorpresa: spunta il Chelsea che pensa allo scambio con la Juventus

È stato un inizio di stagione particolare per la Juventus, che ha ottenuto troppi passi falsi in queste prime giornate di campionato e ora sta provando a rialzarsi. I bianconeri sono attualmente a metà classifica con appena cinque punti collezionati e ieri è arrivato il primo successo in Serie A grazie alle reti di Kean, Chiesa e de Ligt.

LEGGI ANCHE >>> Il PSG è l’incubo del Milan: non solo Donnarumma

Proprio l’olandese era finito al centro della critica negli scorsi giorni e ha risposto con una rete, ma il suo futuro potrebbe essere ancora in bilico. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, De Ligt è finito nel mirino del Chelsea ed è uno dei primissimi obiettivi per rinforzare la difesa.

LEGGI ANCHE >>> Alcuni bianconeri non sono da Juventus: la critica dell’ex portiere

Calciomercato Juventus, dubbio de Ligt: il Chelsea di fa avanti e offre Werner

Resta da capire come viene considerato De Ligt da Massimiliano Allegri, visto che l’olandese ha saltato fin qui tutti i big match. A fine anno dunque potrebbe farsi avanti il Chelsea e con la Juventus si potrebbe anche pensare a uno scambio: sul piatto i ‘Blues’ potrebbero provare a mettere sul piatto Timo Werner, che dopo l’arrivo di Lukaku sembra essere ormai ai margini.

LEGGI ANCHE >>> ‘Offerta’ a zero respinta: più vicina la firma con la Juventus

Il tedesco non ha convinto in passato e per questo ora potrebbe esserci l’addio, con l’occasione De Ligt che potrebbe concretizzarsi qualora la Juventus dovesse decidere di non considerarlo un elemento di prima fascia.