La Juventus pensa a rinforzare le corsie esterne e mette il turbo per le prossime sessioni di mercato: doppio addio verso la Premier

Dopo la partita contro lo Spezia per la Juventus è necessario far partire una striscia consecutiva di risultati utili. Inoltre in casa Juventus si continua a guardare con attenzione alle prossime sessioni di calciomercato, dove sarà fondamentale trovare i rinforzi giusti per migliorare la rosa di Massimiliano Allegri e colmare le lacune presenti. In particolare la società juventina sembrerebbe poter pensare a rinforzare la fascia destra difensiva, dove al momento il titolare inamovibile è Juan Cuadrado.

La Juventus potrebbe mettere così il mirino su un laterale ex Atalanta, ovvero Timothy Castagne, che ora milita nel Leicester. Per arrivare all’esterno i bianconeri potrebbero essere disposti a uno scambio con un centrocampista. Due sono gli indiziati per la cessione in Premier.

La Juventus mette nel mirino Castagne: McKennie o Ramsey come contropartite

Cercasi rinforzi in casa Juventus per migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, che fino ad oggi ha mostrato diverse lacune. Uno dei reparti in cui i bianconeri vorrebbero aggiungere nuovi elementi sembrerebbe essere la fascia destra difensiva.

Così la Juventus potrebbe mettere gli occhi su Timothy Castagne, terzino destro ex Atalanta che al momento milita al Leicester. In questa stagione sembrerebbe partire dietro a Ricardo Pereira nelle gerarchie, e sarebbe valutato intorno ai 30 milioni. Per arrivare al laterale belga i bianconeri potrebbero mettere sul piatto uno scambio con Aaron Ramsey, valutato però 12-13 milioni, oppure con Weston McKennie, che avrebbe la stessa valutazione intorno ai 30 milioni. Vedremo se la Juventus riuscirà a riportare in Italia Castagne o meno.