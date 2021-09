Rinnovo Dybala: salta l’incontro, ecco cosa manca per la fumata bianca

La Juventus non smette di lavorare per il futuro e mette in programma il rinnovo di Dybala: ecco cosa manca per la fumata bianca

Vanno avanti in maniera piuttosto spedita le trattative per quanto riguarda il rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus. Nelle ultime ore ci sarebbe stata un’accelerata e non potrebbe esserci altrimenti visto che i bianconeri non hanno la minima intenzione di perdere il calciatore a parametro zero nella prossima estate.

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, non si sarebbe ancora arrivati a un accordo ma la Juventus avrebbe proposto in questi giorni uno stipendio da 8 milioni di euro più 2 variabili per un totale di 10 milioni. L’entourage dell’argentino però vorrebbe alzare la parte fissa per arrivare a un ingaggio complessivo di 13 milioni di euro anche attraverso bonus su rendimento e obiettivi.

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: rinviato l’incontro con il procuratore Antun

Si lavora dunque per rinnovare al più presto il rinnovo di Dybala ma la fumata bianca non è ancora arrivata. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il dirigente bianconero e il procuratore dell’argentino Jorge Antun, si sarebbero sentiti telefonicamente in queste ore e avrebbero deciso di rinviare l’appuntamento inizialmente previsto per oggi. Ci sono stati dei passi in avanti nelle ultime ore ma bisogna ancora trovare un accordo sui bonus.

In ogni caso il rinnovo di Dybala fino al 2025 non è più così lontano e sicuramente la Juventus ha deciso di puntare ancor di più su di lui dopo l’addio di Cristiano Ronaldo.