Torino-Juventus, Allegri in conferenza: “Vi spiego il ruolo di Chiesa”

Massimiliano Allegri, nella conferenza alla vigilia di Torino-Juventus, ha parlato del possibile cambio di ruolo di Chiesa

La partita vinta dalla Juventus contro il Chelsea mercoledì, oltre ad aver dato ad Allegri segnali di ritrovata solidità della squadra, gli ha fornito buone indicazioni sull’adattabilità di Chiesa a giocare centravanti. Il tecnico livornese, nella conferenza stampa alla vigilia di Torino-Juventus, ha avuto modo di parlare dell’argomento. “Senza Morata e Dybala, abbiamo visto che Chiesa può fare il centravanti. Ci sono centravanti che servono per fare partite in cui c’è spazio, ma farlo come Chiesa lo ha fatto l’altra sera è diverso”, ha detto Allegri.

Torino-Juventus, le parole di Allegri in conferenza

Il tecnico ha poi annunciato due titolari della formazione che scenderà in campo domani: “Per quanto riguarda la formazione giocano sicuramente Szczesny e Chiellini”, e ha poi parlato del valore della gara per la classifica della Juventus: “Domani dobbiamo sistemare la classifica, dobbiamo darci un altro colpettino. Sarà una partita complicata, servirà pazienza perché il Torino è la squadra che ha concesso meno tiri alle avversarie e quando abbassa un po’ i ritmi fa comunque sempre le stesse cose”.