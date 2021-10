Pronto il rinnovo del big in casa Inter: niente Juve, tutte le cifre

L’Inter vuole trattenere un big della rosa e prolungare il suo contratto: niente Juventus, pronto un rinnovo da 25 milioni di euro totali

L’Inter ha iniziato abbastanza bene la stagione. C’era non poco scetticismo intorno alla squadra, per via degli addii nell’ordine di Conte, Hakimi e Lukaku. Il ridimensionamento preoccupava i tifosi, ma i risultati per il momento sono dalla parte della dirigenza e del nuovo tecnico Simone Inzaghi. Soprattutto in campionato, la ‘Beneamata’ sta dimostrando di essere ancora una delle protagoniste, nonché una seria candidata allo scudetto.

Ma non sono finite le questioni spinose da risolvere per Marotta e Ausilio in sede di calciomercato. Tra queste c’è il rinnovo di Marcelo Brozovic, in scadenza di contratto giugno 2022. I lombardi sono pronti ad offrire sui 5 milioni netti a stagione al centrocampista croato fino al 2025. In totale, quindi, 25 milioni lordi. Le ipotesi Juventus e approdo all’estero sono ormai remote, Brozovic dovrebbe rinnovare con l’Inter.