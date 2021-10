Il Milan sogna il colpo a gennaio: Inter e Roma spiazzate

Il Milan potrebbe vivere un gennaio infuocato e lavora già per delle modifiche a centrocampo: c’è la lotta con Inter e Roma

Il campionato di Serie A prosegue con la settima giornata ma si iniziano ad infiammare da subito alcune situazioni inerenti al calciomercato di gennaio. Ieri il procuratore di Nandez, Pablo Bentancur, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24 TV annunciando il possibile addio dal Cagliari già a gennaio da parte del suo assistito.

LEGGI ANCHE >>> Paratici bussa alla porta dell’Inter: super offerta di scambio

Il calciatore sembra essere ormai insostenibile a livello economico e inoltre l’uruguaiano può ambire a club più importanti con le sue qualità. Si sono fatte avanti Roma e Inter già in passato, ma vedendo la situazione non è da escludere anche un inserimento a sorpresa da parte del Milan.

LEGGI ANCHE >>> Attacco a sorpresa per Mourinho: “Non gli fa onore”

Calciomercato Milan, inserimento a sorpresa per Nandez: si cerca il sorpasso su Inter e Roma

I rossoneri devono risolvere al più presto la situazione Franck Kessie, che ha il contratto in scadenza a giugno, e in caso di addio già a gennaio attraverso una cessione potrebbe esserci l’assalto a Nandez. Il classe 1995 inoltre potrebbe essere utile anche come esterno offensivo per sostituire Alessandro Florenzi, che non dà garanzie fisiche e in questo avvio di stagione neanche tecniche.

LEGGI ANCHE >>> Inter, il vice Brozovic già a gennaio: scambio con Mourinho

Il Milan dunque è pronto a battagliare per Nandez e proverà a inserirsi nella lotta con Inter e Roma, che già da diverso tempo seguono il centrocampista e sognano il colpo per gennaio.