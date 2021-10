Paratici bussa alla porta dell’Inter: super offerta di scambio

L’Inter lavora per il futuro e spunta una nuova offerta per il calciatore in scadenza: arriva la risposta

È stato un avvio di stagione importante per l’Inter, che ha disputato gare ad alto livello anche se tra Serie A e soprattutto Champions League è arrivato qualche passo falso a sorpresa. I nerazzurri hanno cambiato tanto in questa estate dopo il titolo di campioni d’Italia a causa della crisi societaria.

Ora si inizia a pensare già alle mosse da effettuare in futuro e c’è una situazione di attesa anche per quanto riguarda Marcelo Brozovic, che deve rinnovare il suo contratto entro i prossimi mesi per non salutare a giugno a parametro zero, visto che allo stato attuale diventerebbe svincolato il prossimo 1 luglio.

Calciomercato Inter, Paratici ci prova per Brozovic: spunta l’offerta

Fabio Paratici è un estimatore di Marcelo Brozovic, tanto da volerlo anche ai tempi della Juventus. Ora con il Tottenhem potrebbe tentare un nuovo assalto e potrebbe utilizzare come pedina di scambio Winks per averlo già a gennaio. L’Inter però non sembrerebbe soddisfatta di un’offerta del genere e preferirebbe avere soldi. Potrebbero non bastare anche 20 milioni di euro.

L’Inter così preferisce prendersi il rischio di non riuscire a venderlo a gennaio per poi perderlo a zero in estate, puntando quindi su nuovi calciatori.