Attacco a sorpresa per Mourinho: “Non gli fa onore”

Attacco aperto al tecnico della Roma Josè Mourinho: lo ‘Special One’ nel mirino delle critiche, ecco il motivo

La netta vittoria in Conference League riporta in buona parte il sereno in casa Roma. Gli strascichi per la sconfitta nel derby e le conseguenti polemiche non sembrano del tutto spariti e, in tal senso, è tornato grande protagonista Josè Mourinho con alcune dichiarazioni nei confronti della Lazio che hanno infiammato la rivalità tra giallorossi e biancocelesti. In attesa di scendere nuovamente in campo, questa volta all’Olimpico contro l’Empoli, per lo ‘Special One’ è tempo di incassare non poche critiche per quanto dichiarato sulla squadra di Maurizio Sarri. Ai microfoni di ‘Radio Radio‘ il giornalista Ilario di Giovambattista ha detto la sua sulle ultime dichiarazioni, dopo la sconfitta nel derby contro la Lazio di Maurizio Sarri, di Josè Mourinho. Parole forti quelle usate dal tecnico portoghese dopo il ko contro i biancocelesti e che non sono andate giù al giornalista che, senza freni, ha criticato apertamente l’allenatore della squadra capitolina.

Mourinho al centro delle polemiche: “Sei più piccolo”

Di Giovambattista ha dichiarato: “‘Abbiamo perso con una piccola squadra’. Mister, non è una comunicazione vincente, mi scusi. Non è da Mourinho“.

L’attacco del giornalista prosegue, con l’analisi delle controverse dichiarazioni del tecnico lusitano nei confronti degli eterni rivali della Lazio. “Non gli fa onore, se hai perso contro una piccola squadra, tu sei più piccolo della piccola“.

Una polemica che non sembra sgonfiarsi nonostante il campo abbia già dato il suo verdetto, con buona pace di Mourinho.