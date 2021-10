Torino-Juve ai bianconeri, ma Kean finisce sotto attacco: "Inammissibile"

Torino-Juventus si è sbloccata solo all’86esimo grazie al gol di Manuel Locatelli. Moise Kean, però, finisce nel mirino dei tifosi, anche dopo la sostituzione di Allegri

Torino-Juventus è finita in questi minuti. Una partita estremamente equilibrata, in cui entrambe le squadre hanno cercato di prevalere sull’altra in diverse fasi della partita. I bianconeri alla fine l’hanno sbloccata all’86esimo grazie a un gran gol di Manuel Locatelli. Un autentico colpo di biliardo che ha sopperito anche ad alcune prestazioni poco brillanti da parte di alcuni uomini offensivi. In particolare, Moise Kean è finito nel mirino dei tifosi dopo una prova decisamente opaca.

Torino-Juventus, Kean sostituito e criticato sui social

L’attaccante è stato sostituito a fine primo tempo da Juan Cuadrado. Nel derby della Mole lui proprio non ha brillato e i tifosi non gli risparmiamo copiose critiche, soprattutto prima del gol di Locatelli. Di seguito vi proponiamo alcuni dei tweet in questione.

Non si può giustificare Kean perché ha dei compagni di centrocampo così..

Quando è davanti la porta sbaglia, tenta il dribbling e non lo sa fare, non si sa smarcare ed è lento…

Allegri non sostituisce una punta brava se è il centrocampo a fare schifo!!! — Massimo J. (@MassyJuve73) October 2, 2021

Sarà un caso ma fuori Kean abbiamo iniziato a giocare meglio.#TorinoJuve #torojuve — iseeonly (@iseeonly) October 2, 2021

Abbiamo prodotto azioni che, con giocatori appena, appena sopra la sufficienza avremmo fatto 3 gol. Non sono ammissibili nella Juve giocatori come Rabiot, McKennie, Bernardeschi, Kean. — #FinoAllaFine Bella Ciao ✊ (@Ceraunavolta6) October 2, 2021