Inter scatenata sul calciomercato: triplo colpo a zero

L’Inter sta progettando manovre importanti per il futuro in sede di calciomercato: triplo colpo a parametro zero dei nerazzurri

L’Inter è giunta alla seconda sosta in stagione e il primo bilancio si può considerare assolutamente positivo. Il nuovo progetto targato Simone Inzaghi sta dando soddisfazioni, anche grazie alla bravura della dirigenza nell’ultimo calciomercato estivo. Il club ha reagito alle partenze dei gioielli Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, rispettivamente in direzione PSG e Chelsea. Sono stati effettuati diversi acquisti rilevanti, che permettono alla ‘Beneamata’ di essere ancora una seria candidata allo scudetto. Ma il lavoro della società non finisce certamente qui.

L’intenzione è quella di aggiungere in futuro altri rinforzi alla rosa. A cominciare dalla porta, con Handanovic che – a meno di sorprese – non rinnoverà il contratto. Per il rimpiazzo è molto probabile l’arrivo di Onana dall’Ajax, estremo difensore classe ’96 anche lui in scadenza giugno 2022 con gli olandesi. I pensieri vanno anche alla mediana e al reparto offensivo. Piacciono, in questo senso, Denis Zakaria e Andrea Belotti. Per nessuno dei due ci sono stati ancora segnali concreti per il prolungamento dell’accordo, il cui termine è previsto tra un anno. L’eventuale arrivo del centrocampista del Borussia Monchengladbach rappresenterebbe una beffa ai danni della Roma di Mourinho, fortemente interessata allo svizzero e bisognosa di aggiungere pedine in quel reparto. Il bomber del Torino, invece, sarebbe quell’attaccante di peso che rientrava tra i desideri del mister la scorsa sessione. L’Inter si muove sul calciomercato e pensa al triplo colpo a zero per la prossima estate.