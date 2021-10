Il Milan punta il bomber in Serie A: la richiesta di scambio spiazza Maldini

Il Milan è a caccia di un attaccante sul calciomercato. I rossoneri puntano il nome in Serie A, ma la richiesta di scambio non fa felice Paolo Maldini

Il Milan studia il calciomercato e la necessità nel prossimo futuro è sempre più orientata verso l’arrivo di un nuovo attaccante. Zlatan Ibrahimovic accentra il presente dei rossoneri, ma Paolo Maldini vuole già pensare al futuro e a regalare una possibile alternativa a Stefano Pioli. Un nome che da tempo piace ai milanesi è quello di Luis Muriel. I suoi gol nella scorsa stagione sono stati determinanti per la scalata dei bergamaschi: un talento incontenibile che ha fatto impazzire le difese di mezza Serie A. I rossoneri ci provano, ma l’Atalanta non resterà a guardare.

Calciomercato Milan, tentativo per Muriel e richiesta inattesa

Se il Milan vuole Muriel, anche l’Atalanta non ha alcuna intenzione di restare ferma, indebolendo il suo attacco. La richiesta dei bergamaschi a Maldini è chiara e corrisponde al nome di Rafael Leao. Una provocazione, probabilmente, ma l’attaccante nello scacchiere di Gian Piero Gasperini ci starebbe benissimo. Di certo, la sua crescita in rossonero è evidente e ora Pioli non vuole proprio privarsene. Anche le valutazioni sarebbero tutte da verificare, dato che il talento del Milan ha un costo da almeno 35 milioni. Provocazione o valzer degli attaccanti, ma di certo Maldini va a caccia e l’Atalanta non indietreggia.