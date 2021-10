Juventus, idea ‘scippo’ al Napoli: contratto triplicato

La Juventus sarà una grande protagonista del prossimo calciomercato estivo. In ottica bianconera rispunta il nome di un big del Napoli, attualmente primo in Serie A

Giovani, belli e forti. Alla Locatelli o alla Chiesa, de gustibus. Il nuovo prototipo per la Juventus, che poi è simile al vecchio o meglio dire alla tradizione, è esattamente questo. Aggiungiamo però anche poco costoso, specie fronte ingaggio. Avanti il prossimo, allora, un prossimo che stando a indiscrezioni già milita nella nostra Serie A. Il nome sarebbe quello di Fabian Ruiz, spagnolo con grande fisico e tecnica eccelsa tra i punti di forza del Napoli di Spalletti primo in classifica a punteggio pieno dopo le prime sette giornate. Dieci punti in più, 21 contro 11, della squadra di Allegri al quale di certo non dispiacciono le caratteristiche dell’ex Betis in scadenza a giugno 2023. Il rinnovo rimane cosa complicata e così ‘La Vecchia Signora’ può accarezzare l’idea di farlo suo nella prossima estate. A quali condizioni? Se non prolungato il contratto, Cherubini e soci punterebbero a strappare condizioni vantaggiosissime. Al 25enne andaluso verrebbe garantito il triplo dell’attuale ingaggio.

Calciomercato Juventus, ‘solo’ 20 milioni per Fabian Ruiz. Oppure gratis nel 2023

Si danno già le cifre dell’affare Fabian Ruiz, per ora comenque solo idea su carta: appena 20 milioni di euro per il cartellino qualora appunto in estate la scadenza contrattuale fosse ancora fissata a giugno 2023. Mentre per il numero 8 azzurro, autore di 2 gol e altrettanti assist in questo avvio di stagione, contratto di cinque anni da 4,5 milioni di euro netti, tre volte tanto rispetto a quanto guadagna oggi all’ombra del Vesuvio. E se De Laurentiis non dovesse accettare? Scatterebbe il ‘Piano B’, con la Juve che inizerebbe a lavorare in previsione del 2023, quindi per il colpaccio a zero.

A.R.