Kessie in anticipo: lo scambio per convincere il Milan

Franck Kessie si allontana sempre più dal Milan, col quale è in scadenza di contratto alla fine di questa stagione

Dove sarà il futuro di Franck Kessie? Molto probabilmente non al Milan, col quale è in scadenza di contratto alla fine di questa stagione. All’ivoriano sarebbe stata presentata una proposta difficile da rifiutare: circa 10 milioni netti a stagione più bonus. Naturalmente dal Paris Saint-Germain, il pigliatutto d’Europa, specie se a costo zero. I margini dunque per un eventuale rinnovo tra il 26enne e il club targato Elliott sono ridottissimi, per non dire inesistenti visto che Maldini e Massara non intendono, anche perché non possono, andare oltre i 6 milioni bonus inclusi messi sul piatto negli ultimissimi incontri con l’agente del classe ’94 Atangana.

Kessie via dal Milan a giugno 2022, o forse pure prima e quindi non ‘gratis’. Già, perché stando a indiscrezioni di calciomercato lo stesso PSG potrebbe cercare di accaparrarselo prima, ovvero nella sessione di gennaio. In che modo? Non offrendo soldi, bensì uno scambio con uno dei suoi giocatori che non rientra nei piani futuri come in quelli del presente. L’indiziato sarebbe il 28enne brasiliano Rafinha, che in Italia ha già indossato la maglia dell’Inter nella seconda parte della stagione 2017/2018. Lo scambio permetterebbe al Milan di non perdere Kessie a zero come accaduto con Donnarumma, traslocato proprio a Parigi, e Calhanoglu. E andrebbe in porto alla pari, sui 15 milioni, con plusvalenze per entrambi i club.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, le decisioni del giudice sportivo su Acerbi e Koulibaly

Calciomercato, Rafinha per Kessie a gennaio: il Milan può essere ‘tentato’

Il nome di Rafinha, schierabile sulla trequarti ma pure a centrocampo e fin qui impiegato solo 157′ da Pochettino, può senz’altro ‘tentare’ il Milan. L’ostacolo stipendio, circa 5 milioni di euro netti, potrebbe essere superato con una ‘spalmatura’ di esso in più stagioni approfittando del fatto che il contratto dell’ex nerazzurro col Psg scade a giugno 2023.

A.R.